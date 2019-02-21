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Таможня потребует у россиян подтверждения происхождения наличности на сумму от $100 тыс.

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Таможенные органы стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать требовать у граждан подтверждения происхождения ввозимой или вывозимой наличности в случае, если сумма превышает $100 тыс.

"Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с другими заинтересованными ведомствами принимает участие в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган регулирования ЕАЭС) об установлении случаев представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов", - сообщили "Интерфаксу" в российском таможенном ведомстве.

Проект направлен на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), пояснили в ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для остановки или задержания таких перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

"В настоящее время в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов одним лицом в размере свыше $100 тысяч", - сказали в ведомстве.

При этом источник в финансово-экономическом блоке российского правительства заявил "Интерфаксу", что курирующий ФТС Минфин предлагал ранее больший порог, который не был принят в ЕЭК. В настоящее время ведомство вопрос прорабатывает и новую позицию еще не сформировало, сказали в его пресс-службе.

В свою очередь, в ЕЭК подчеркнули, что функция по определению лимита, свыше которого при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств нужно будет предъявлять подтверждение их происхождения, возложена на комиссию новым Таможенным кодексом союза (ст. 261 п. 1 пп. 9). В комиссии также отметили, что введение такой меры обсуждается в рамках стандартов международной ФАТФ, к которым присоединились все страны ЕАЭС.

Однако, по мнению ЕЭК, говорить о конкретной сумме, начиная с которой необходимо будет документально подтверждать происхождение денег, пока рано. Обсуждение вопроса только началось. На площадке комиссии состоялось всего одно совещание на уровне экспертов. Поэтому говорить о сроках вынесения проекта решения на рассмотрение коллегии также преждевременно, сказал собеседник агентства.

Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тыс. и выше.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой ФТС, в 2018 году в диапазоне от $10 до 100 тыс. было зарегистрировано более 22 тыс. случаев декларирования на общую сумму в $715 млн, в диапазоне от $500 до $1 млн - более 800 случаев на сумму в $630 млн, а в диапазоне от $1 млн - более 600 случаев на сумму в $1,1 млрд.

Теги: ФТС
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