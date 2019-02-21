Минкульт не увидел смысла в увеличении числа постов Росгвардии в музеях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры РФ не видят необходимости расширять количество постов Росгвардии в российских музеях после инцидента с картиной Архипа Куинджи в Третьяковской галерее.

"Нет, этого нет. Вполне достаточно того количества (постов Росгвардии - ИФ), которое есть, оно закреплено на государственном уровне, надо наладить взаимодействие и Росгвардии и служб безопасности музеев, будут предложения, которые мы доложим министру", - заявил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов в четверг.

"У нас прекрасные отношения с Росгвардией, часто приходится слышать от директоров музеев, что не хватает постов, так вот проблема, как мы видим сейчас, она не в нехватке постов", - отметил он.

По словам Кононова, в ходе проверок безопасности российских музеев, которые начались после инцидента в Третьяковской галерее, в Минкульте пришли к выводу, что "проблема не в технических средствах, а проблема в скоординированности действий и, так называемом, человеческом факторе"

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Затем подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию.

После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.