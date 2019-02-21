Роскомнадзор составил в отношении Twitter административный протокол

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил в отношении компании Twitter протокол об административном правонарушении за отказ предоставить данные о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны (ст. 19.7 КоАП РФ), сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский в четверг журналистам.

"Протокол составлен в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности", - добавил Ампелонский.

Он уточнил "Интерфаксу", что протокол будет направлен в мировой суд в течение трех рабочих дней.

Пресс-секретарь уточнил, что на составлении протокола присутствовал юрист компании Twitter, "он отразил позицию компании".

В ближайшее время, как сообщалось, Роскомнадзор должен обнародовать свое решение по административному производству в отношении компании Facebook.

Претензии Роскомнадзора к Facebook и Twitter

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 21 января сообщил "Интерфаксу", что ведомство начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они не представили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в РФ. По его словам, компаниям дан месяц, по истечении которого регулятор пообещал перейти к конкретным действиям в их отношении.

Как пояснял "Интерфаксу" Ампелонский, ответственность для Facebook и Twitter в этом случае может наступить по статье 19.7 КоАП "Непредставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом".

Данная статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

17 января Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на свой запрос о предоставлении сведений о локализации данных россиян на территории РФ. Между тем, как сообщил "Интерфаксу" Жаров, эти ответы "не содержали конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет".

Ранее представители компании Twitter были намерены приехать на встречу с представителями Роскомнадзора в январе, но 18 января стало известно, что встреча переносится на более позднее время. При этом Twitter ранее уведомлял Роскомнадзор о том, что локализация баз данных российских граждан на территории РФ была запланирована на вторую половину 2018 года.

Закон о локализации данных

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Он предусматривает штрафные санкции за невыполнение этого требования, а также даёт Роскомнадзору полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке.

Таганский суд Москвы 4 августа 2016 года удовлетворил иск Роскомнадзора о внесении соцсети LinkedIn в реестр нарушителей, что и предполагает блокировку, 10 ноября это решение вступило в силу. Вопрос о локализации Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.