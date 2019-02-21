11 сотрудников смоленской колонии наказаны дисциплинарно после смерти осужденного

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Одиннадцать должностных лиц исправительной колонии №6 (ИК-6, город Рославль) в Смоленской области по представлению спецпрокурора привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает облпрокуратура в четверг.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой в связи с убийством осужденного в ноябре 2018 года, было установлено, что сотрудники колонии не приняли необходимые меры по обеспечению контроля и порядка в учреждении.

В результате между заключенными возник конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены множественные удары, от которых он скончался.

Как сообщает облпрокуратура, "в связи с выявленными нарушениями спецпрокурором в адрес начальника ИК-6 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 11 должностных лиц учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности".