Владелец "Корчмы Тарас Бульба" объявлен в розыск

Основатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван в Басманном суде Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Собственник сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван скоро будет объявлен в международный розыск и сейчас уже находится в федеральном. Как сообщили в столичном управлении СКР, он проходит по делу о сокрытии средств организации, за счет которых должны были взимать недоимку по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК).

Компании "Золотой Рассвет", которая управляет ресторанами, в 2014-2015 годах налоговая инспекция начислила 57 млн рублей налоговых недоимок, напомнили в СК. Следствие считает, что Белойван знал, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности.

"Чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа", в конце 2015 года он зарегистрировал ООО "Лидер К". Когда же налоговики выставили ему требования по налогу, пени и штрафу, он 57 млн рублей в срок не выплатил, а деятельность "Золотого рассвета" прекратил. Рестораны были переданы в управление ООО "Лидер К". "Таким образом сокрыл денежные средства от налоговых органов и воспрепятствовал их поступлению в бюджет", - считают в СК.

Ведомство напомнило, что в июле 2019 года Белойван был признан в суде виновным в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 650 млн рублей. В деле речь шла о недоимках в том числе с "Золотого рассвета". Бизнесмен признал вину. Его дело суд рассматривал в особом порядке и назначил ему два года колонии общего режима. В октябре 2019 года Мосгорсуд сократил ему приговор на три месяца, а в ноябре он вышел на свободу по ходатайству ФСИН в связи с болезнью.

Также сообщалось, что ФНС готовит с предпринимателем мировое соглашение, по которому он обяжется в течение трех лет уплатить в бюджет недоимку по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", - отметили в СК.

По факту сокрытия денег, предназначенных для уплаты недоимок, в феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело. После этого Белойван ни разу не явился на допрос к следователю. Его объявили в федеральный розыск, а скоро объявят и в международный, говорится в пресс-релизе.

Ранее суд и следствие установили, что с января 2011 по март 2014 года Белойван в восьми ресторанах "Корчма Тарас Бульба" не пробивал кассовые чеки и отказывался принимать к оплате банковские карты, а так называемые "ночные кассиры" удаляли из системы сети самые дорогие заказы за день, занижая таким образом данные о количестве заказов и их стоимости. Они сохраняли в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки, которые затем отражались в отчетности и налоговых декларациях.