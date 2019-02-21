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Ракета "Союз" с египетским спутником стартовала с Байконура

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российская ракета "Союз-2" стартовала со спутником Egyptsat-A с космодрома Байконур, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

Старт ракеты состоялся в 19:47 мск. Трасса полета ракеты-носителя проходит в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана (Актюбинской и Костанайской областями) и России (над Уралом).

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением и создан в интересах правительства Египта. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.

Теги: Союз, Egyptsat-A

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