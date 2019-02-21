Египетский спутник вышел на целевую орбиту после запуска с "Байконура"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Спутник связи Egyptsat-A вышел на целевую орбиту, с него поступают телеметрические данные, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Все проходит штатно, со спутника поступает телеметрия, он находится на целевой орбите", - сказали в госкорпорации. \

Позже в Роскосмосе сообщили, что на спутнике раскрылись солнечные батареи.

С космодрома Байконур в 19:47 мск осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником Egyptsat-A, созданным в интересах Правительства Арабской Республики Египет - https://t.co/KXr3VDPX1n pic.twitter.com/CT505BwYO4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 февраля 2019 г.

Аппарат Egyptsat-A, созданный ракетно-космической корпорацией "Энергия" в интересах правительства Египта, предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.

"После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне", - отметили в госкорпорации.

Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.