В России

Прокуратура заинтересовалась жертвоприношением верблюдов в Иркутской области

Ранее бурятские шаманы принесли в жертву пять верблюдов "на укрепление России и ее народов"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ангарска Иркутской области начала проверку информации о жертвоприношении животных, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

"Прокуратурой города Ангарска организована и проводится проверка информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, проводивший обряд, пояснил "Интерфаксу", что последнее подобное мероприятие проводилось 300 лет назад.

"Многие из молодого поколения даже не знают о таком обряде, так как он очень редкий. Мы результата уже достигли - люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее", - пояснил Цыбиков.

Он также сообщил, что побывал в прокуратуре, где дал пояснения по поводу обряда.

"Если будет штраф, то буду оплачивать его, если будет другое наказание - то и его приму", - подчеркнул Цыбиков.

Он добавил, что на его памяти шаманов не привлекали к ответственности за проведение обрядов жертвоприношения.

В начале февраля на Youtube появился видеоролик, в котором, как утверждается, бурятские шаманы проводят массовый обряд "Жэн тэнгэри яба" и приносят в жертву пять верблюдов "на укрепление России и ее народов".

На видео люди ведут на убой пятерых верблюдов. Позже животных умертвили (это процесс не показан на видео), а мясо сварили в котлах и поднесли духам на костровище.

Инициатором молебна выступил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. Он на видео поясняет, что "у бурят наивысшим подношением богам из животных является верблюд, а цифра "5" в гаданиях является наивысшей оценкой знаний".

Теги: Иркутская область
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