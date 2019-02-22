Депутаты изучат возможность расширить полномочия Счетной палаты

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законодательной инициативы, расширяющей полномочия Счетной палаты РФ по контролю за использованием средств, передаваемых дочерним организациям, которые созданы госкорпорациями и публично-правовыми компаниями.

"Мы планируем в ближайшее время внести соответствующие поправки в закон "О Счетной палате" РФ и в весеннюю сессию их рассмотреть", - сказал "Интерфаксу" Володин.

В ныне действующей редакции закона "О Счетной палате РФ" содержатся ограничения, усложняющие проведение полноценного, оперативного контроля использования средств дочерними структурами, созданными с участием государства, пояснил Володин. "Кроме того, возникают сложности для получения Счетной палатой их первичной документации", - добавил он.

Володин сказал, что "концепция законопроекта понятна и его внесение можно ожидать в ближайшее время".

Как уточнили "Интерфаксу" эксперты, в случае принятия поправки могут коснуться "дочек" таких госкорпораций, как "Роскосмос", "ВЭБ.РФ", "Агентство по страхованию вкладов", "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", публично-правовой компании "Российский экологический оператор" и ряда других госструктур.