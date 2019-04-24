На вокзале Владивостока расстелили красную ковровую дорожку для Ким Чен Ына

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники железнодорожного вокзала Владивостока выстелили красную ковровую дорожку к первому пути, к которому, как ожидается, подойдет бронепоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передал в среду корреспондент с места события.

Рабочие выстелили красную ковровую дорожку из выхода вокзала аэроэкспресса к первому железнодорожному пути.

На вокзале дежурят усиленные наряды полиции. Также в районе вокзала множество журналистов и телеоператоров азиатских СМИ.

Первый железнодорожный путь свободен, на остальных есть поезда.

Как ожидается, бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток ориентировочно в 16:00 (09:00 мск).

Как сообщалось, Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл в Россию утром в среду. На приграничной станции Хасан его встречали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Стороны провели короткую встречу. Также северокорейский лидер посетил дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена".