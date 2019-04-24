Ким Чен Ына встретили в России хлебом и солью

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию Фото: пресс-служба администрации Приморского края/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейского лидера Ким Чен Ына на приграничной станции Хасан в России встретили хлебом и солью, видео в среду распространила администрация Приморского края.

На записи видно, как высокопоставленному гостю вручают букет цветов, после чего он пробует русский каравай, который ему преподносят девушки в национальных костюмах.

"Это пирог теперь считается святым для жителей Северной Кореи", - сообщила пресс-служба Приморской администрации.

Как сообщалось, Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл в Россию утром в среду. На приграничной станции Хасан его встречали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Стороны провели короткую встречу. Также северокорейский лидер посетил дом российско-корейской дружбы, который называют "домик Ким Ир Сена".