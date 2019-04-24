Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о задержании двух жителей Ставропольского края, которые в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба участвовали во вторжении в Дагестан в 1999 году, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, а также был причинен значительный ущерб экономике республики.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь военнослужащего), задержаны жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения.

В пресс-службе Следственного комитета (СК) "Интерфаксу" сказали, что в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, большая группа вооруженных боевиков приняла активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, напав на военнослужащих Вооруженных сил на территории Ботлихского района Дагестана", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что в результате массированного прицельного обстрела участниками банды, в том числе Бегельдиевым и Отеповым, было убито 33 человека, ранены еще 34.

Отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве напомнили, что за совершение этих преступлений в период с 1999 по 2019 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники ФСБ и СКР продолжают розыск участников вооруженного вторжения в Дагестан.