Еще один участник банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд в Дагестане

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году, сообщает в субботу пресс-служба СКР.

"Следствием установлено, что в августе 1999 года Ренат Шамбилов, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, принял участие в посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", - рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ведомство подчеркивает, что за совершение данных преступлений в период с 1999 по 2019 годы осуждено и приговорено к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 85 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

В настоящее время к ответственности привлекается еще один участник нападения, причастность которого проверяется, устанавливается его роль и действия в составе банды.

Расследование уголовного дела продолжается, следствием принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.