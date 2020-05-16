Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 16.05В России 272 043+9 200В мире 4 542 347+100 184

Еще один участник банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд в Дагестане

Еще один участник банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд в Дагестане
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году, сообщает в субботу пресс-служба СКР.

"Следствием установлено, что в августе 1999 года Ренат Шамбилов, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, принял участие в посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", - рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ведомство подчеркивает, что за совершение данных преступлений в период с 1999 по 2019 годы осуждено и приговорено к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 85 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

В настоящее время к ответственности привлекается еще один участник нападения, причастность которого проверяется, устанавливается его роль и действия в составе банды.

Расследование уголовного дела продолжается, следствием принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.

Дагестан Шамиль Басаев Эмир Хаттаб СКР

Новости по теме

Новости

Медики смогут пожаловаться на отсутствие выплат по COVID-19 на портале госуслуг

Регионы получат свыше 22,4 млрд руб. на майские выплаты медикам

Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Главврача больницы в кубанском Армавире уволят после жалоб медиков на выплаты

Прокуратура Мурманской области заинтересовалась поминутной оплатой работы медиков

Прокуратура Мурманской области заинтересовалась поминутной оплатой работы медиков

Четверо задержаны по делу о публикации портретов Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

Подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям в Белом море

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

В России не исключили начало производства вакцины от COVID-19 к концу лета

В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19

В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');