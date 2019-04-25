В Приморье пьяный водитель получил срок за сбитых на пляже детей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд приговорил к одному году и 10 месяцам колонии-поселения водителя Lexus, который пьяным сбил троих детей на пляже летом 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Приговор вынесен по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), статье 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Осужденный также должен будет выплатить более 800 тыс. рублей пострадавшим.

Инцидент произошел в конце июля 2018 года в поселке Преображение Приморского края. Пьяный водитель за рулем Lexus RX 300 на большой скорости не справился с управлением, вылетел на территорию пляжа и наехал на троих детей возрастом 12, 8 и 6 лет. Они получили различные травмы, одному из детей причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее водитель был лишен прав, сотрудникам полиции он показал поддельный документ.