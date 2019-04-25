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Из-за очередей за визами Испании туристам посоветовали покупать страховки от невыезда

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Длинные очереди выстроились на подачу документов в визовый центр (ВЦ) Испании в Москве, представители турбизнеса рекомендуют путешественникам приобретать страховки от невыезда. Об этом сообщили порталу "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В испанском визовом центре BLS в Москве - огромные очереди и уже есть остановки записи на подачу документов. Во избежание срыва поездки туроператоры и турагенты рекомендуют путешественникам приобретать страховки от невыезда", - рассказали в ассоциации.

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Как отметили в АТОР, сотрудники ВЦ не успевают обрабатывать заявки, поэтому запись на подачу на апрель невозможна, нет пока информации и по свободным датам на май. Турагенты опасаются, что отдых их клиентов может сорваться, поскольку из-за серьезных задержек документы могут быть готовы чуть ли не за день до вылета. Они советуют туристам подавать документы самостоятельно через премиальный зал визового центра. Сложнее всего приходится самостоятельным туристам, которым назначают ближайшую дату записи на последнюю неделю мая.

"Очереди могли быть спровоцированы выросшим по сравнению с прошлым годом числом желающих отправиться в Испанию. Это и влечет за собой большой поток записи туристов и, на сегодняшний день, ВЦ вынужден остановить запись, так как количество мест ограничено", - считают в ассоциации.

В АТОР предполагают, что подобные авралы характерны для начала сезона, спустя некоторое время работа визовых центров заметно стабилизируется.

Испания АТОР

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