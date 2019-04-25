В визовом центре Франции в Москве выстроились очереди из-за резко возросшего числа заявок

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Консульство Франции в России объяснило задержки с выдачей виз и появление очередей в визовом центре в Москве резко выросшим числом россиян, желающих получить визы перед майскими праздниками. Как сообщили порталу "Интерфакс" в четверг в пресс-службе дипмиссии, в этом году число обращений за визами выросло на 40%.

Ситуация в визовом центре Франции на Проспекте мира в Москве начала ухудшаться во второй половине апреля. В социальных сетях появились сообщения пользователей, что документы оформляются дольше обычного, а в самом центре образовались большие очереди желающих подать документы на получение шенгенских виз. Время ожидания может достигать пяти часов. При этом на сайте визового центра VFS Global появилось сообщение, что консульство приостановило систему рассмотрения заявок на визы в течение 48 часов.

"В последние три года наблюдается постоянный рост заявок на визу (например, 40%-ный рост в этом году, чему мы очень рады). Кроме этого, выходной день в понедельник после праздника Пасхи привел к некоторым задержкам, связанным с рассмотрением заявок", - прокомментировали ситуацию в консульстве.

В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают возможность введения предварительной записи на подачу документов в визовом центре.

Система выдачи виз за 48 часов для тех, кто подает документы в Москве, заработала в консульстве Франции со 2 ноября 2017 года. До весны 2019 года этот срок выдерживался.

В 2018 году Францию посетили более 800 тыс. российских граждан, на 5% больше, чем годом ранее.