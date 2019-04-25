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Верховный суд утвердил приговор экс-офицеру Черноморского флота за госизмену

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России признал законным приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота РФ Леониду Пархоменко, осужденному за государственную измену.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу в пресс-службе суда.

Северо-Кавказский окружной военный 11 декабря 2018 года признал Пархоменко виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также он был лишен офицерского звания.

По данным следствия, служа по контракту в Вооруженных силах РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Пархоменко в течение двух лет (2003-2005 годы) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.

Свою вину Пархоменко не признал.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие гостайну сведения о деятельности Черноморского флота.

Леонид Пархоменко

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