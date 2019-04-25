Кадырова позабавили санкции США против главы правительства Чечни

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председателя правительства Чечни Муслима Хучиева никак не затронет запрет на въезд в США, наложенный на него американским Госдепом, сообщил в четверг "Интерфаксу" глава республики Рамзан Кадыров.

"Госдеп США сочинил очередной юмористический номер, возвестив миру о запрете на въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно. Жил без визитов в США, проживет и дальше",- сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что власти США запретили въезд в страну председателю правительства Чечни.

Санкции против Хучиева, а также против его супруги Сапият Шабазовой, вводятся в связи с "грубыми нарушениями прав человека". "Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам", - отмечается в заявлении Госдепа США.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство "призывает Российскую Федерацию привлечь к ответственности тех официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева".