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США закрыли въезд для главы правительства Чечни Муслима Хучиева

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США запретила въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Санкции против Хучиева, а также против его супруги Сапият Шабазовой, вводятся в связи с "грубыми нарушениями прав человека". "Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам", - отмечается в заявлении Госдепа США.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство "призывает Российскую Федерацию привлечь к ответственности тех официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева".

Согласно американскому законодательству, Госдепартамент США обязан запрещать въезд на территорию страну лицам, уличенным в серьезных нарушениях прав человека, а также членам их семьи, подчеркивается в сообщении.

"Мы отмечаем, что в недавнем докладе "московского механизма" ОБСЕ, указано, что представители чеченского правительства совершали серьезные нарушения прав человека и оставались при этом безнаказанными", - сообщает Госдепартамент США. Речь идет о таких правонарушениях, как незаконные задержания, пытки, внесудебные казни.

В конце 2018 года этот доклад подготовил австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек, ответственный за работу так называемого московского механизма, который запустили в ОБСЕ в отношении России в ноябре 2018 года. Под заявлением подписались, в частности, представители Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. Подписанты среди прочего призывают Россию начать расследование действий правительства Чечни в отношении представителей ЛГБТ.

В феврале 2019 года Госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями из Чечни о нападениях на членов ЛГБТ-сообщества и также призвал Россию начать расследование нарушений прав человека в стране.

Со своей стороны власти Чечни, как сообщалось, называли предвзятым и беспочвенным доклад "московского механизма" ОБСЕ о нарушениях в республике прав человека, в том числе людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

США Чечня

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