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Суд признал законной плату за регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах

Суд признал законной плату за регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") выиграла суд с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой (ММТП) по делу о законности платной регистрации на рейсы в зарубежных аэропортах, - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова.

Иск ММТП, которая требовала признать незаконной плату за регистрацию на рейсы "Победы" в иностранных аэропортах, рассматривался судом в пятницу. В удовлетворении иска отказано в полном объеме.

По словам Ехтаниговой, суд огласил резолютивную часть решения, полный текст будет выдан сторонам на руки в ближайшее время. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано надзорным ведомством в течение 30 суток, уточнила она.

"Победа" ввела регистрационный сбор - 25 евро с человека - в начале зимы. Он взимался только на стойках в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте перевозчика, которая открывалась за 24 часа до вылета, была бесплатной.

Компания заявляла, что вынуждена ввести сбор, чтобы не повышать цены на перелет из-за аномального роста стоимости топлива и снижения курса рубля в прошлом году. Кроме того, "Победа" ссылалась на мировую практику: по мнению компании, неправильно включать в тариф стоимость услуги регистрации, если клиенты хотят сэкономить и зарегистрироваться самостоятельно.

Победа Аэрофлот

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