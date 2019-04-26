В Кремле оценили идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле положительно отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа Вашингтону, Москве и Пекину отказаться от ядерного оружия.

"Идея прекрасная!", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Трампа по просьбе "Ведомостей".

Впрочем, в Кремле пока не знают, что именно имел в виду президент США. "Нет понимания, в чем суть инициативы", - добавил Песков.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. "Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.