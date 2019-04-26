МВД проверит челябинский главк после аварии с участием пьяного начальника ГИБДД Чебаркуля

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - МВД РФ проверит свой челябинский главк после резонансного ДТП с участием начальника ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко.

Проверку по указанию министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проведут пять сотрудников центрального аппарата МВД, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Возглавит группу начальник инспекции по личному составу департамента государственной службы и кадров МВД России полковник внутренней службы Денис Дацко.

Волк напомнила, что 23 апреля приказом Главного управления МВД России по Челябинской области Керусенко был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как сообщалось, ДТП с участием начальника ГИБДД Чебаркуля произошло ночью в минувшее воскресенье. Столкнулись два автомобиля, пострадавших в результате аварии нет, машины получили механические повреждения. Установлено, что сотрудник автоинспекции был пьян.

Керусенко привлечен к административной ответственности. На нарушителя составлен протокол о невыполнении обязанностей в связи с ДТП (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ). Ему грозят лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток.

По итогам проверки также будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей Керусенко.