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В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из приказов - это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации", - сказала она на совещании в Ростове-на-Дону в пятницу.

По ее словам, в соответствии с новым порядком с 18-летнего возраста профосмотры будут проводиться ежегодно, а с 40 лет будет проводится ежегодная диспансеризация.

Скворцова отметила, что профилактические осмотры и диспансеризация должны проводиться в удобное для людей время, в том числе, по вечерам и в выходные дни.

Вероника Скворцова

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