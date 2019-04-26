В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о введении в городе режима чрезвычайной ситуации с 26 апреля из-за роста числа природных пожаров.

На время действия режима горожанам запрещено находиться в лесах и на торфяниках, сжигать траву и мусор, разводить костры и жарить шашлыки в лесопарковых зонах. За соблюдением правил будут следить патрули.

Ранее режим ЧС в связи с критической пожароопасной обстановкой был введен на территории Нижегородской области.

По данным регионального главка МЧС, в области зафиксировано более 500 случаев возгорания сухой травы.