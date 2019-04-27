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Обнаружение месторождения хризолитов затормозило создание первого нацпарка в Приамурье

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Роснедра не согласовали проект по созданию Токинского национального парка в Амурской области из-за обнаруженного месторождения хризолитов, сообщило облуправление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (Амурохота).

"Федеральное ведомство требует вывести из состава будущего нацпарка участок земли в районе месторождения и построить к нему дорогу", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на директора Зейского заповедника Сергея Игнатенко отмечается, что месторождение "совсем небольшое". "По оценкам геологов, добыть там можно около 4 тонн хризолита", - сообщает Амурохотуправление.

Оценочная стоимость месторождения, в зависимости от качества камней, составляет от 3 до 40 млн рублей.

"Строительство новой дороги, ведущей к месторождению, окажется дороже. При этом ценность самой территории с точки зрения экологии и сохранения действительно уникальных ландшафтов и редких видов животных и растений не вызывает никаких сомнений", - полагают специалисты управления.

Областная комиссия по сохранению биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий намерена обратиться за поддержкой к главе региона, чтобы решить проблему с созданием нацпарка на федеральном уровне.

Как сообщалось, Токинский заказник с уникальными природными ландшафтами расположен в Зейском районе на границе с Якутией. Это единственное место в регионе, где еще сохранились снежные бараны, занесенные в Красную книгу Амурской области. На территории заказника находится обширное плато с потухшими вулканами и мелководными озерами.

Восемь лет назад сотрудники заповедника подготовили обоснования и предложения по созданию в регионе национального парка. В 2011 году предложение было одобрено на уровне правительства РФ. Федеральный статус национального парка позволит сохранить уникальную природную территорию. Заказник включает истоки и верхнее течение самой реки Зея. На рассматриваемой территории немало озер, большинство из них ледникового происхождения.

Амурская область Приамурье

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