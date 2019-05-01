Поиск

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко на Курилах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), в среду проявил активность.

"На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в юго-восточном направлении. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается", - сообщает региональный главк МЧС России.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Россия Курилы

Новости по теме

Новости

Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 30 апреля

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Сомнительный финал конкурса "Голос.Дети" обеспокоил голландского владельца шоу

Сомнительный финал конкурса "Голос.Дети" обеспокоил голландского владельца шоу

Первую нитку Nord Stream 2 начали укладывать в российских водах

Первую нитку Nord Stream 2 начали укладывать в российских водах

Кабмин пока не принял решения по дополнительным сборам на посылки из-за рубежа

Кабмин пока не принял решения по дополнительным сборам на посылки из-за рубежа

Медведев сообщил о планах РФ уйти от секторальных запретов на продукты из Белоруссии

ЕСПЧ впервые признал блокировки в соцсетях нарушением права на свободу слова

Обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе заподозрили в другом преступлении

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тыс. рублей за ДТП с машиной ФСО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');