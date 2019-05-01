Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко на Курилах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), в среду проявил активность.

"На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в юго-восточном направлении. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается", - сообщает региональный главк МЧС России.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.