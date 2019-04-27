Экс-полицейский, обвиняемый в изнасиловании коллеги в Уфе, может быть отпущен из СИЗО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Завершено предварительное расследование резонансного дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя в отделе полиции Уфы, сообщил защитник экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука Наиль Багаутдинов. По словам адвоката, его подзащитный в ближайшее время может быть освобожден из-под стражи.

"Следствие окончено, мы уже приступили к изучению уголовного дела", - сказал адвокат агентству "Интерфакс" в субботу.

Багаутдинов также сообщил, что Советский районный суд Уфы принял решение об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного.

"Следователь говорил, что его надо оставить под стражей, потому что он может скрыться, воспрепятствовать следствию, которое окончено, надавить на свидетелей и потерпевших с целью изменения их показаний, продолжить преступную деятельность, - стандартный набор оснований, который указывают следователи. Суд согласился с нами, что доказательств данным доводам никаких не представлено, как этого требует закон", - сказал он.

Срок ареста Яромчука заканчивается 30 апреля, если прокуратура не обжалует решение суда, он будет выпущен под домашний арест 1 мая.

"В понедельник крайний срок, чтобы подать жалобу. Если апелляцию назначат на 2-3 мая, его все равно должны выпустить, потому что арест только до 30 (апреля - ИФ). Но если его выпустят 1 мая, а 3 мая апелляция отменит решение суда, ему придется опять вернуться", - сообщил адвокат.

Защитник уверен, что прокуратура будет обжаловать решение районного суда "по такому резонансному делу".

31 октября 2018 года начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. "а" ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Все трое обвиняемых со 2 ноября 2018 года находятся под арестом.