Изнасилованную в Уфе девушку-дознавателя уволили из полиции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Руководство МВД Башкирии уволило со службы девушку-дознавателя, ранее изнасилованную в здании отдела полиции по Уфимскому району, а также ее коллегу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в пятницу.

"Девушку, изнасилованную в отделе полиции, и ее подругу, уволили со службы", - сказал собеседник.

Об увольнении двух сотрудниц подразделения дознания отдела МВД России по Уфимскому району в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе служебной проверки установлено, что двое сотрудниц подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району. По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД России по Уфимскому району из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении на сайте республиканского МВД.

Служебная проверка была связана с грубым нарушением служебной дисциплины в октябре прошлого года, уточняет пресс-служба.

31 октября по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней коллеги в Уфе были задержаны трое высокопоставленных полицейских. Ими оказались начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Позже их арестовали.

По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".