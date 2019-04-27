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Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах. Фотографии унесенного моста очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Кольского района в субботу, информация о сносе двух пролетов моста поступила накануне вечером.

"На другом берегу остаются три частных дома, в которых проживают три человека, а также воинская часть, - сказал собеседник агентства. - Доставка сейчас осуществляется по резервной дороге через Магнетиты".

В администрации отмечают, что причиной сноса моста стал весенний паводок и значительный подъем уровня воды.

Вместе с тем, источник "Интерфакса" на Северном флоте сообщил, что флот не намерен восстанавливать мост.

Старый деревянный мост 1951 года постройки в Шонгуе разрушился в августе 2017 года. После этого силами Северного флота был возведен временный разборный мост для воинской части. Гражданские также получили разрешение пользоваться мостом, и впоследствии объект был передан в оперативное управление местной администрации.

Ранее прокуратура Кольского района обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы местные власти провели капитальный ремонт моста или построили новый.

В 2017 году администрация Кольского района оценивала разработку проектно-сметной документации в 7,5 млн рублей, а строительство моста - в 150 млн рублей.

По данным из открытых источников, в Шонгуе проживает 1038 человек

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Мурманская область Заполярье Северный флот

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