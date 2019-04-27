Женщина с ребенком погибли в Ростове-на-Дону, выбросившись из горящей квартиры

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Женщина и трехлетний ребенок погибли вечером в субботу во время пожара в десятиэтажном доме в Советском районе Ростове-на-Дону.

"Пожар произошел в Ростове-на-Дону в десятиэтажном жилом доме на ул. Еременко 50/3. Из дома было эвакуировано 30 человек. Погибли женщина 1986 года рождения и ребенок 2016 года рождения", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Информированный источник рассказал агентству "Интерфакс", что, по предварительной информации, во время пожара "женщина сначала выкинула ребенка с десятого этажа, затем выпрыгнула сама". В результате оба они погибли.