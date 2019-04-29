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Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в понедельник признал виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Виктора Захарченко - отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд установил: Захарченко совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере", - сказано в приговоре.

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Бывший председатель правления МИА Владимир Корьевкин признан соучастником этого преступления.

Оглашение приговора продолжается, какое наказание суд решил назначить фигурантам - станет известно позднее. Гособвинение попросило для Захарченко пять лет в колонии и штраф в 500 тысяч рублей, для Корьевкина - шесть лет колонии общего режима с аналогичным штрафом.

Подсудимые не признают вину, их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Дело Захарченко

Захарченко обвинили в растрате порядка 4,5 млн рублей МИА, Корьевкина - 1,7 млн рублей. По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен в банке и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб.

Фигурантов были задержали и затем арестовали весной 2017 года. Позже их перевели под домашний арест.

Сына Виктора Захарченко - бывшего врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко - обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. Он находится под арестом с 10 сентября 2016 года. Полицейский заявлял, что отца "взяли в заложники" для давления на него.

Дмитрий Захарченко Виктор Захарченко

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