Решение о выдаче российских паспортов всем украинцам в Кремле пока не принято

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины стоит на повестке дня в Кремле, но решение об этом пока не принято, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник пресс-секретарю напомнили о словах Владимира Путина, который ранее говорил о возможности выдачи российских паспортов жителям всей Украины. В связи с этим Пескова спросили о том, предполагается ли выдавать российский паспорт всем желающим и будет ли требоваться переезд в Россию от тех жителей Украины, которые получат российское гражданство.

"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают, о таком вопросе. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Каких либо иных деталей пока просто нет", - сказал Песков.

"Да, мы слышали заявление избранного президента (Украины Владимира Зеленского) о том, что Украина будет, скажем так, зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан. Но как это будет, когда это будет - непонятно. Сейчас эти граждане абсолютно отторгнуты, они испытывают сложности, не имея соответствующих документов, и получение ими российских паспортов как раз поможет облегчить им жизнь", - сказал Песков.

27 апреля Путин заявил, что гражданство России по упрощенной процедуре в будущем могут предоставлять не только жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но и всем украинцам.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин.

24 апреля президент подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.