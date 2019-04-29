Сектантов "Каула Дхарма" будут судить за похищение и изнасилование детей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Завершено следствие по делу членов секты "Каула Дхарма", обвиняемых в истязаниях детей и сексуальном насилии над ними, сообщили в понедельник в столичном главке Следственного комитета.

Перед судом предстанут духовный лидер секты - Митрадэвананда Парамахамса - и двое его последователей - Татьяна Северцева и Дмитрий Цатурьян. Еще шесть сектантов объявлены в розыск.

Их обвиняют в истязании, незаконном лишении свободы, причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении детей, а также в создании незаконного религиозного объединения и участии в нем.

В конце 2012 года Парамахамса (гражданин России, в прошлом Сергей Кириенко) объединил вокруг себя поклонников восточных практик и создал тоталитарную секту, в которой ее лидер почитался как божество. Адептам предписывалось беспрекословно ему подчиняться и принимать как божественный дар побои, издевательства и сексуальное насилие.

Приверженцами секты становились в основном женщины, некоторые приводили в нее своих детей. В интернете движение позиционировалось как модельное агентство.

По данным СК, сектанты насильно удерживали в подвале на территории Московской области как минимум троих детей, которых систематически избивали и совершали с ними насильственные действия сексуального характера.

В июле 2016 года сообщалось о том, что члены "Каула Дхарма" похитили ребенка из квартиры в Москве, где он жил с бабушкой и дедушкой. Позже мальчика обнаружили в Белоруссии и вернули родным. Его матери заочно предъявлено обвинение в сексуальном насилии, она объявлена в международный розыск.

В 2016 году большинство сектантов, опасаясь уголовного преследования, скрылись за границей. В 2017 году Болгария выдала Парамахамсу России.