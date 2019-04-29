Ветеранам Великой Отечественной войны до 9 мая выплатят по 10 тыс. руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты Максим Топилин пообещал до 9 мая выплатить ветеранам и участникам Великой Отечественной войны ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.

"Вы, Владимир Владимирович, подписали указ 24 апреля, и с этого года участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать ежегодную выплату, чего раньше не было, по 10 тысяч рублей. Сейчас уже Пенсионный фонд довел эти средства до регионов, и мы исходим из того, что до 9 мая вместе с пенсиями эти средства будут инвалидам и участникам войны перечислены", - сказал Топилин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в понедельник.

"То есть, до 9 мая мы эту работу завершим. В дальнейшем будем эту работу продолжать", - уточнил министр.

По его словам, сейчас в РФ проживает 74 тыс. ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны - непосредственно участников тех событий, и 1,2 млн ветеранов, среди которых жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

"С учетом тех индексаций пенсионного обеспечения, которые произошли с 1 января 2019 года на 7% и ежемесячных выплат с 1 февраля еще на 4,3%, общий уровень материального обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны составляет 43,5 тысячи рублей", - сказал Топилин.

"Если говорить об участниках войны, которые не являются инвалидами, то их общее материальное обеспечение составляет порядка 35,5 тысяч. Жители блокадного Ленинграда - 33,5 тысячи", - уточнил министр.

Он сообщил, что за последние годы уровень материального обеспечения этих граждан вырос и в 3-5 раз превышает прожиточный минимум пенсионера.

Топилин рассказал, что в этом году 2,6 млрд рублей в бюджете предусмотрено на обеспечение жильем 1,8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

"С начала программы улучшили жилищные условия порядка 306 тысяч ветеранов. С учетом того, что очередь постоянно образуется, принято решение, что в этом году еще 2,5 млрд рублей в весенней корректировке бюджета предусмотрим, чтобы всю очередь, которая образуется в течение этого года, закрыть. И этот год будет обеспечен полностью", - пояснил министр.