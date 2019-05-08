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В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.

"Инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, - 75 тыс. 495 человек", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

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Лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", насчитывается 96,3 тыс. человек; бывших несовершеннолетних узников фашизма - 103,7 тыс. человек; бывших совершеннолетних узников фашизма - 144 человека; вдов инвалидов и участников войны - свыше 240 тыс. человек; тружеников тыла - 762,6 тыс. человек.

В целом в Российской Федерации проживает 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших, инвалидов и участников войны.

По данным ПФР, их пенсия с учетом всех дополнительных выплат достигает 43,5 тысяч. рублей, что, как отмечают в Пенсионным фонде, почти в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера.

Пенсионный фонд ВОВ

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