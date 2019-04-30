Экс-зампреда правительства Хабаровского края отпустили из СИЗО под домашний арест

Он проходит по делу о хищении 1 млрд рублей в лесной отрасли

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экс-зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев, который является одним из фигурантов уголовного дела о хищениях свыше 1 млрд рублей в лесной отрасли региона, выпущен из СИЗО под домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска.

"По ходатайству следователя судом была изменена мера пресечения, и Василий Шихалев отпущен под домашний арест", - сказал представитель суда.

Как сообщалось, 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал Шихалева по делу о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона. Также был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 гога по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

В ходе проверки выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, однако инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края так и не был реализован.