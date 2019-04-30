Поиск

Экс-зампреда правительства Хабаровского края отпустили из СИЗО под домашний арест

Он проходит по делу о хищении 1 млрд рублей в лесной отрасли

Экс-зампреда правительства Хабаровского края отпустили из СИЗО под домашний арест
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экс-зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев, который является одним из фигурантов уголовного дела о хищениях свыше 1 млрд рублей в лесной отрасли региона, выпущен из СИЗО под домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска.

"По ходатайству следователя судом была изменена мера пресечения, и Василий Шихалев отпущен под домашний арест", - сказал представитель суда.

В РоссииЭкс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в МосквеЭкс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в МосквеЧитать подробнее

Как сообщалось, 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал Шихалева по делу о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона. Также был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 гога по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

В ходе проверки выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, однако инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края так и не был реализован.

Хабаровский край Василий Шихалев

Новости

"Севергрупп" закрыла сделку по покупке 42% "Ленты" у ее основных акционеров

Ранее судимый мужчина признался в передаче наркотиков в "Матросскую тишину"

Ранее судимый мужчина признался в передаче наркотиков в "Матросскую тишину"

Опрос показал, что 76% россиян собираются смотреть парад Победы

Ритейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Более 10 человек пострадали в результате ДТП в Орловской области

"Известия" рассказали о возможном появлении в РФ "списка Бутиной"

"Известия" рассказали о возможном появлении в РФ "списка Бутиной"

В МИД РФ обвинили США в препятствовании работе России в ООН

В МИД РФ обвинили США в препятствовании работе России в ООН

Минэнерго сообщило о сроках поступления кондиционной нефти в Белоруссию

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

Дмитрий Быков вышел из больницы и пишет статью

Дмитрий Быков вышел из больницы и пишет статью
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');