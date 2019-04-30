Омская пенсионерка сломала ногу из-за размытой дороги и 6 км ползла по грязи домой

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Жительница села в Нижнеомском районе Омской области, где паводок прервал дорожное сообщение, получила травму из-за обрушения участка дороги и вынуждена была ползти несколько километров, чтобы добраться домой. Об этом сообщает региональное отделение общественной организации "Гражданский патруль" на своей странице в соцсети.

"Я возвращалась домой из соседнего Новотроицка. Когда обходила промоину, участок дороги обрушился буквально под моей ногой. Домой добралась только к утру, ползком, на руках. У меня сломана лодыжка, воспалены руки. Готовлюсь к операции, врачи говорят, пробуду здесь несколько недель", - приводит организация слова пострадавшей Нины Завьяловой.

56-летняя женщина ползком преодолела 6 км трассы, после чего была доставлена в районную больницу.

По информации общественной организации, из-за паводка в Нижнеомском районе остается разрушенной дорога меду Новотроицком и Радищевым. Размытый участок жители вторую неделю вынуждены преодолевать пешком.

Как уточнила агентству "Интерфакс" руководитель омского отделения общественной организации "Гражданский патруль" Яна Жукович, инцидент произошел на выходных.

"Женщина обратилась в наше головное отделение в Новосибирске, и юристы подготовили обращение в прокуратуру Омской области. Оно было направлено в надзорный орган вчера", - сказала Жукович.

Она отметила, что первые жалобы от жителей Нижнеомского района стали поступать в начале апреля.

"Когда только начало размывать дорогу, жалоб было очень много. Самыми первыми написали жители деревни Воскресенка. Люди присылали фотографии, видео. Такое у них происходит каждый год, но в этом году дорогу размыло так, что по ней нельзя ни проехать, ни пройти пешком", - сказала Жукович.

Жалобы направляются в администрацию района, однако пока, по словам собеседницы агентства, никакой реакции от местных властей не последовало.

"В прокуратуру пока мы передали только одно обращение с просьбой провести проверку в отношении главы района на предмет халатности, потому что женщина пострадала", - уточнила Жукович,

Ранее сообщалось, что талые воды размыли участки грунтовых дорог в населенных пунктах Нижнеомского и Москаленского районов Омской области. На территории нескольких поселений Москаленского района и на всей территории Нижнеомского действует режим ЧС. Транспортное сообщение временно ограничено, пройти может только спецтехника.