Российская журналистка пострадала во время работы на акциях протеста в Париже

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Москве назвали недопустимым применение насилия в отношении журналистов при исполнении профессиональных обязанностей и призвали расследовать инцидент с российской журналисткой, подвергшейся атаке со стороны сил правопорядка в Париже.

"Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО - держать этот вопрос на контроле. Со своей стороны, продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с применением насилия в отношении корреспондента "РИА Новости" в Париже.

На Смоленской площади отметили, что, по поступающей информации, в ходе первомайских манифестаций во французской столице пострадала корреспондент "РИА Новости" в Париже Виктория Иванова.

"Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать ее как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка", - отметили в МИД РФ.