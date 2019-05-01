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В Балтику зашла еще одна корабельная группировка НАТО

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО в среду вошли в акваторию Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В состав группировки входят ее флагман датский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным оружием Thetis ("Тетис"), минные тральщики Британии, Германии, Бельгии, Норвегии и еще два тральщика из Нидерландов.

Натовские корабли прошли датский пролив Эресунн в ночь на среду. В настоящее время они находятся в юго-западной части Балтики к югу от Швеции и к западу от датского острова Борнхольм.

В акватории Балтийского моря также продолжают находиться корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, которые зашли туда еще 18 апреля. Ее возглавляет эсминец ВМС США Gravely ("Грейвли"), оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. В состав этой корабельной группировки также входят британский, испанский, турецкий и польский фрегаты, а также германский танкер.

24 апреля американский ракетный эсминец "Грейвли" вышел на патрулирование в район Гданьского залива приблизительно в 50-60 км от главной военно-морской базы российского Балтфлота в Балтийске и в 25-30 км от морской границы Калининградской области. В районе 14:30 мск он приблизился к российской морской границе в Гданьском заливе на расстояние около 14 км и 42 км к Балтийску.

Балтийское море РФ НАТО

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