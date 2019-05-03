Пожарные ликвидировали пожар на поле сухой травы площадью 10 га

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожар, бушевавший на поле площадью в 10 га в Уфимском районе Башкирии, ликвидирован, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

"В 3:25 местного времени - ликвидация открытого горения, в 3:40 - полная ликвидация. Погибших и пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в четверг оперативным службам удалось также ликвидировать возгорание сухой травы на поле площадью в 2 га вблизи башкирских населенных пунктов Федоровка, Елкибаево и Карпово.