Сухостой площадью 10 га загорелся под Уфой

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сухая трава на поле площадью в 10 га горит в Уфимском районе Башкирии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

"Второго мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении сухой травы в районе н.п. Якшиваново Уфимского района. На место незамедлительно направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона. (...) Группировка гарнизона усилена, к месту следуют дополнительные средства", - сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, пока угрозы перехода огня на лесопосадки и населенный пункт нет, проводится противопожарная опашка.

Собеседник агентства добавил, что "возгорание сухой травы, произошедшее ранее на поле площадью в 2 га вблизи населенных пунктов Федоровка, Елкибаево и Карпово, потушено".

По данным ведомства, в четверг в регионе наблюдается переменная облачность, без осадков, ветер южный 9-14 м/с.