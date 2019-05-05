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В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика и девочки на одном из приусадебных участков, сообщает пресс-служба управления в воскресенье.

По данным СКР, инцидент произошел накануне вечером. Девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения играли на территории участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы, рассказали в пресс-службе. Тела детей обнаружил в яме дедушка девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Удмуртия СКР

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