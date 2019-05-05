Стрелявший на улице холостыми депутат Ионин заявил, что хотел проверить автомат

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Депутат фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Дмитрий Ионин заявил, что совершил пробный выстрел из охолощёного автомата, который был куплен по его просьбе для юнармейцев. Ранее СМИ сообщили, что Ионин стрелял из автомата на улице в городе Камышлов Свердловской области.

"Мой помощник на 9 мая юнармейцам купил охолощенный (охолощённое, или демилитаризованное оружие может стрелять только холостыми патронами - ИФ) автомат, который продается в свободной продаже, он не производит выстрел, он производит имитацию выстрела. Мы купили этот автомат для ребят, которые проводят военно-патриотический игры. Это подарок для юнармейцев, ребят - их скоро наградят медалью, - которые изловили педофила, сдали в полицию", - сказал Ионин "Интерфаксу".

По словам парламентария, когда помощник принес ему автомат, он решил тут же проверить его, поскольку, по словам Ионина, он не опаснее петарды.

"Наверное, я был не прав, что тут же решил проверить, как он работает. Если правоохранительные органы и суд решат, что есть состав административного правонарушения - нарушение общественного порядка, то готов внести соответствующие наказания. То есть я не буду прикрываться депутатским иммунитетом, надо уметь признавать свои ошибки не как депутату, а как мужчине", - сказал Ионин.

Он признался, что понимает свою ошибку, хотя отметил, что находился во дворе, где часто запускают петарды, и рядом не было посторонних людей, которым это могло навредить.

При этом он выразил уверенность, что эта история получила огласку из-за конфликта местного застройщика и обманутых дольщиков, интересы которых в этом городе он отстаивал как депутат.

В комиссии Госдумы, которая занимается вопросами депутатской этики, будут рассматривать этот инцидент только в случае, если поступит соответствующее обращение с просьбой дать оценку поведению депутату