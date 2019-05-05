Поиск

Стрелявший на улице холостыми депутат Ионин заявил, что хотел проверить автомат

Стрелявший на улице холостыми депутат Ионин заявил, что хотел проверить автомат
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Депутат фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Дмитрий Ионин заявил, что совершил пробный выстрел из охолощёного автомата, который был куплен по его просьбе для юнармейцев. Ранее СМИ сообщили, что Ионин стрелял из автомата на улице в городе Камышлов Свердловской области.

"Мой помощник на 9 мая юнармейцам купил охолощенный (охолощённое, или демилитаризованное оружие может стрелять только холостыми патронами - ИФ) автомат, который продается в свободной продаже, он не производит выстрел, он производит имитацию выстрела. Мы купили этот автомат для ребят, которые проводят военно-патриотический игры. Это подарок для юнармейцев, ребят - их скоро наградят медалью, - которые изловили педофила, сдали в полицию", - сказал Ионин "Интерфаксу".

По словам парламентария, когда помощник принес ему автомат, он решил тут же проверить его, поскольку, по словам Ионина, он не опаснее петарды.

"Наверное, я был не прав, что тут же решил проверить, как он работает. Если правоохранительные органы и суд решат, что есть состав административного правонарушения - нарушение общественного порядка, то готов внести соответствующие наказания. То есть я не буду прикрываться депутатским иммунитетом, надо уметь признавать свои ошибки не как депутату, а как мужчине", - сказал Ионин.

Он признался, что понимает свою ошибку, хотя отметил, что находился во дворе, где часто запускают петарды, и рядом не было посторонних людей, которым это могло навредить.

При этом он выразил уверенность, что эта история получила огласку из-за конфликта местного застройщика и обманутых дольщиков, интересы которых в этом городе он отстаивал как депутат.

В комиссии Госдумы, которая занимается вопросами депутатской этики, будут рассматривать этот инцидент только в случае, если поступит соответствующее обращение с просьбой дать оценку поведению депутату

Госдума Справедливая Россия Дмитрий Ионин

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Вторая ночная репетиция военного парада прошла на Красной площади

Что произошло за день: суббота, 4 мая

Над Москвой прошла первая тренировка авиации к Параду Победы

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Переворот в Венесуэле

Трамп заявил, что Путин не собирается вмешиваться в события в Венесуэле

Трамп заявил, что Путин не собирается вмешиваться в события в Венесуэле

Что произошло за день: пятница, 3 мая

Трамп остался доволен "долгой и очень хорошей беседой" с Путиным

Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны

Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону

Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');