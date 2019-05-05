Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

ЧП в "Шереметьево", стрельба в Свердловской области и мусор на Эвересте

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пассажирский Superjet аварийно сел в "Шереметьево" и загорелся. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск и вернулся из-за неполадок. Он был потушен спасателями, пассажиры покидали лайнер по надувным трапам. СКР подтверждает гибель одного человека, возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Экстренные службы дают разные данные о числе пострадавших. По информации источника, самолет подал сигнал бедствия, ударился шасси при вынужденной посадке и загорелся.

- Депутат ГД Дмитрий Ионин стрелял холостыми из автомата на улице города Камышлов Свердловской области. Как пояснил сам справоросс, он хотел проверить оружие, купленное для юнармейцев. По его словам, охолощенный автомат не опаснее петарды.

- Биньямин Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

- Отопление в Москве начнут отключать 6 мая. В мэрии напомнили, что отключение происходит поэтапно: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники.

- На Эвересте собрали три тонны мусора. Волонтеры намерены в течение 45 дней собрать 10 тонн отходов. Помимо мусора, который оставляют альпинисты, на вершине находят и трупы погибших покорителей горы.