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Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке юга Сахалина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны обнаружил на несанкционированной свалке в Долинском районе местный житель во время отдыха на природе в минувшие выходные дни, сообщила агентству "Интерфакс" помощник председателя сахалинского регионального отделения ДОСААФ Елена Тарасенко.

"Он гулял с собакой в районе бывшей воинской части села Сокол Долинского района (недалеко от Южно-Сахалинска - ИФ). Собака подбежала к какой-то куче мусора, которая оказалась несанкционированной свалкой, где в том числе, лежал пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны, там же мужчина обнаружил ксерокопию паспорта ветерана, родившегося в 1926 году в Архангельской области", - сказала Тарасенко.

По ее словам, свою находку (ордена и ксерокопию паспорта) он передал руководству регионального отделения ДОСААФ, попросив найти родственников ветерана.

В числе найденных наград - два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль "За победу над Японией", медаль "Ветеран МВД", юбилейная медаль "70 лет Вооружённых Сил СССР", юбилейные медали с 40 по 70 лет Победы, знак "Мастер спорта", медаль "360 лет Пожарной охране России".

"Мы разместили объявление с нашими телефонами в местных СМИ, в понедельник утром нам позвонила дочь ветерана. Она рассказала, что ее отец умер в феврале прошлого года. Ее маме - 94 года, она решила переехать к маме и обратилась в клининговую компанию, чтобы они в квартире ее родителей навели порядок. Личные вещи родителей просила сложить в сторонку. Но работники клининговой компании посчитали эти вещи хламом и выбросили за городом, в том числе пиджак отца с наградами, что стало для семьи шоком. Она поблагодарила неравнодушного жителя Южно-Сахалинска, который передал нам награды ее отца, и сказала, что в ближайшие дни заберет их", - сообщила Тарасенко.

По ее словам, ветеран оказался довольно известным на Сахалине человеком, работал в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска. Им уже заинтересовались сахалинские поисковики, которые в своем музее собирают информацию о сахалинских ветеранах ВОВ, местные музеи предложили семье передать награды им в качестве экспонатов. Но дочь ветерана ответила, что пока семья не готова расстаться с наградами, которые им дороги как память об отце.

Информация о клининговой компании, устроившей несанкционированную свалку, передана контролирующим органам для принятия мер.

Сахалин

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