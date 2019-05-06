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Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На химзаводе в Пермском крае произошел взрыв в одном из цехов, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"В цехе по производству аммиака ОАО "УПК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березники произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", - сказали в главке. Уточняется, что взрыв произошел во время сварочных работ.

Инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, угрозы экологии и населению нет, заявляют в МЧС.

Позже СК сообщил о том, что в связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело.

Березниковский "Азот" производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия. На заводе сообщили, что инцидент не повлиял на его работу.

Пермь МЧС

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