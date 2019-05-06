В Думу внесен законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Володин рассказал в понедельник журналистам, что законопроект разработан для исполнения послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. В нем речь шла, в частности, о выплате 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита многодетным семьям, начиная с рождения третьего ребенка.

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