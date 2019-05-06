Поиск

Фонд "В защиту заключенных" оштрафовали за нарушение закона об НКО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в понедельник признал фонд "В защиту заключенных" правозащитника Льва Пономарева виновным в нарушении закона об НКО.

Фонду назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам представителя главного управления Минюста по Москве, в ходе внеплановой проверки было установлено, что фонд является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, а его деятельность финансируется из иностранных источников.

По мнению Минюста, фонд осуществлял политическую деятельность и нарушил российский закон, не зарегистрировавшись в реестре НКО-иноагентов.

НКО Лев Пономарев

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

Самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере радиосвязи

Авиакомпания "Ямал" передумала покупать еще десять SSJ-100

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о попавших в двигатель молниях

Авиакомпания "Россия" приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Минздрав сообщил о гибели одного ребенка в результате катастрофы в "Шереметьево"

Из учебника по истории Крыма уберут главу, оскорбившую крымских татар

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Из сгоревшего в "Шереметьево" Superjet извлекли 41 тело

Из сгоревшего в "Шереметьево" Superjet извлекли 41 тело
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Аэрофлот" собрался выплатить семьям погибших в Superjet по 5 млн руб.

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы

Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');