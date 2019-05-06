Фонд "В защиту заключенных" оштрафовали за нарушение закона об НКО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в понедельник признал фонд "В защиту заключенных" правозащитника Льва Пономарева виновным в нарушении закона об НКО.

Фонду назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам представителя главного управления Минюста по Москве, в ходе внеплановой проверки было установлено, что фонд является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, а его деятельность финансируется из иностранных источников.

По мнению Минюста, фонд осуществлял политическую деятельность и нарушил российский закон, не зарегистрировавшись в реестре НКО-иноагентов.