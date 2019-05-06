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В Луганске открылся пункт приема документов для получения паспортов РФ

В Луганске открылся пункт приема документов для получения паспортов РФ
Фото: ТАСС, Александр Река

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Луганске с понедельника заработал пункт приема документов для получения российских паспортов, сообщил замглавы МВД самопровозглашенной ЛНР Михаил Параскеев.

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"С сегодняшнего дня, 6 мая, в центральном аппарате управления миграционной службы министерства внутренних дел Луганской народной республики открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство", - сказал он.

Представитель МВД отметил, что специалисты миграционной службы также ведут консультации для граждан, не имеющих необходимых для получения российского паспорта документов. На такие консультации по состоянию на 9 часов утра понедельника записались около 400 человек; к этому же времени документы на получение российских паспортов приняты у 10 заявителей.

Документы будут централизованно отправлять в Россию (Новошахтинск), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

ЛНР Украина

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