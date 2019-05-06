Минздрав сообщил о гибели одного ребенка в результате катастрофы в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Трое детей находились в загоревшемся самолете Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", двое из них выжили, один погиб, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"13 человек обратились за амбулаторной помощью, им она оказана, в том числе мальчику 16 лет. Второй ребенок 11 лет не пострадал совсем", - сказала Скворцова журналистам в понедельник.

Ранее в СК сообщали, что в результате авикатастрофы в "Шереметьево" погибли двое детей.

К утру понедельника из самолета извлекли тело 41 жертвы. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза.